شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي وصن داونز بدوري ابطال افريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام، ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد.

فيما كانت المفاجأة خروج مروان محسن من القائمة، ومعه كل من محمود متولي وأحمد نبيل كوكا وشوبير.

ويدخل الأهلى مباراة صن داونز بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة، قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلي رحلة التتويج باللقب الأفريقي.



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