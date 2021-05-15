محمود علاء: مررت بفترة صعبة لم أر بها إلا الكذب والافتراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، إنه مر بفترة صعبة لم ير خلالها إلا "الكذب والافتراء من صنع المغرضين" على حد وصفه.

ورد محمود علاء على تغريدة المحلل الرياضي خالد بيومي الذي أشاد خلالها بمستوى مدافع الزمالك، والتي جاء فيها: "هايل يا محمود رجع المدافع الهداف.. جول ماركة علاء".

ليعلق علاء قائلا: "بشكرك جدا على مساندتك ليا في الفترة الصعبة اللي مريت بيها في وقت لم أر فيه إلا كل افتراء وكذب من صنع بعض الأشخاص المغرضين والتي تداولها ورائهم بعض رواد التواصل".

يُذكر أن محمود علاء سجل هدفا في فوز الزمالك على إنبي بنتيجة (3-1) أمس الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.