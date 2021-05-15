مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي.. ويكتفي بوصافة الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي جالاتا سراي فوزًا على حساب مالاتيا سبور بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري التركي.

المصري مصطفى محمد تواجد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في بداية اللقاء قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، بينما تواجد كريم حافظ في تشكيل مالاتيا سبور الأساسي.

وجاءت ثلاثية جالاتا سراي عن طريق خليل أوجلي، ريان بابل وأجوكلان كاجلايان، بينما جاء هدف مالاتيا الوحيد عن طريق آدم بويوك.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى النقطة 84 لينهي المسابقة متواجدًا في وصافة ترتيب الدوري التركي خلف بشكتاش الذي يمتلك نفس رصيد النقاط.

وتفوق بشكتاش بصعوبة على جوزيتيبه بهدفين لواحد مساء اليوم السبت، بعد أن ظل التعادل قائمًا بين الفريقين حتى الدقيقة 70، لينجح الفريق في خطف لقب المسابقة.

وكانت جالاتا سراي قد تفوق على بشكتاش في مباراة الدور الثاني بنتيجة 3-1 على أرضه، بينما خسر ذهابًا بنتيجة 2-0.

ويتفوق بشكتاش في فارق الأهداف بفارق هدفًا واحدًا فقط عن جالاتا سراي.

وتأهل بشكتاش للمشاركة في الدور التمهيدي الأخير من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما سيلعب جالاتا سراي في الدور التمهيدي الثاني.