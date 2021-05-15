المقاصة يهزم الجونة بهدف في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاصة فوزا مثيرا على نظيره الجونة، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب شيمليس بيكلي الذي سدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ولعب المقاصة بتشكيل مكون من:

"محمود حمدي، عصام صبحي، أحمد صبيحة، أسامة عزب، محمد دسوقي، سعيد الونش، هشام محمد، عبدالله مجدي، صلاح عاشور، فوافي، باسم مرسي".

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

"اسلام طارق، محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل، جوناثان، سيرجي، محمود الشبراوي، نور السيد، أحمد عامر، عمرو السعداوي، أمبوبو".

وبتلك النتيجة، رفع المقاصة رصيده إلى 30 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة بالمركز الثالث عشر.