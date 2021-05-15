اعتراض من صنداونز قبل مواجهة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

دارت مشاورات بين مسؤولي الأهلي وصنداونز بسبب اعتراض الجانب الجنوب إفريقي على الحضور الجماهيري في إستاد الأهلي we السلام قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل يلا كورة من الملعب أن حوار دار بين مسؤولي صنداونز وإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي، من أجل حل مشكلة حضور الجماهير.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما اجتاز مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما جاء صنداونز على قمة المجموعة الثانية.