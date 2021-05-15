علم فلسطين يظهر في احتفالات لاعبي ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تُوج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" اليوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء من قذيفة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.

وبات هذا اللقب هو الأول لفريق ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أربع مباريات نهائية في السابق، كان آخرها قبل 52 عاما وبالتحديد في عام 1969.

ورصدت عدسات الكاميرا بعد المباراة حمزة تشودري وويسلي فوفانا بعلم فلسطين أثناء تتويج ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

وحرص البريطاني حمزة تشودري والفرنسي ويسلي فوفانا على حمل العلم الفلسطيني أثناء احتفالهم مع ليستر سيتي بالفوز بكأس الإتحاد الإنجليزي.