مباشر ربع نهائي الأبطال.. الأهلي 2-0 صنداونز.. صلاح محسن يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتزع الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "الأهلي we السلام" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلي بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب التي تقام في بريتوريا ليتأهل للدور قبل النهائي.

وأصبح صنداونز بحاجة للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف ليضمن التأهل.

وستقام مباراة العودة بين صنداونز والأهلي يوم السبت المقبل الموافق 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين شباب بلوزداد والترجي التونسي، في الدور قبل النهائي.

وكان الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما اجتاز مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما جاء صنداونز على قمة المجموعة الثانية.

ملخص المباراة:

لم تشهد الـ20 دقيقة الأولى أي خطورة من جانب الفريقين وسط انحصار الكرة في وسط الملعب.

وفي الدقيقة الـ21، دخل صنداونز في أجواء اللاعب وكاد أن يفتتح التسجيل إثر ضربة رأسية من جيفت موتوبا بعد ركلة ثابتة لولا ارتطام الكرة بالقائم الأيمن لمرمى الشناوي.

ومن فرصة جديدة في الدقيقة الـ22، واصل صنداونز الضغط من خلال رأسية ثابيلو مورينا إثر ركلة ركنية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأحرز الأهلي الهدف الأول في الدقيقة الـ24 عن طريق طاهر محمد طاهر، بعدما حصل اللاعب على تمريرة أليو ديانج ليتوغل من الجبهة اليمنى ويطلق تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس دينيس أونيانجو.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع المدير الفني بيتسو موسيماني بياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة تجنبا لحصول مدافع الفريق على الإنذار الثاني.

وفي الدقيقة الـ59، كان صنداونز قريبا من إدراك التعادل بعدما فرض الفريق خطورته بعرضية من ركلة ركنية ليحولها موسى ليبوسا لضربة رأسية تجاه المرمى لكن الحارس محمد الشناوي تألق في التصدي لها.

وأجرى الأهلي التغيير الثاني في المباراة بإقحام صلاح محسن بدلا من حسين الشحات في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

واصل الشناوي تألقه في المباراة خلال الدقيقة الـ71 بعدما أنقذ مرماه لتصويبة قوية أطلقها ليبوهانج مابوي من خارج منطقة الجزاء، حيث أبعد الكرة بتصد رائع إلى ركلة ركنية.

ودفع موسيماني بالثنائي محمود وحيد ووالتر بواليا بدلا من أيمن أشرف ومحمد شريف في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ89، تمكن الأهلي من مضاعفة النتيجة عن طريق صلاح محسن، بعدما استغل خطأ فادحا من الحارس أونيانجو الذي أخطأ في إبعاد عرضية أجايي، لتأتي الكرة أمام محسن ويسكنها في الشباك الخاليا بسهولة لتصبح النتيجة (2-0).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

تشكيل صنداونز: دينيس أونيانجو، ريكاردو ناسيمينتو، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، ثابيلو مورينا، أوبري موديبا، ليبوهانج مابوي، سفيليلي مخيوليسي، جاستون سيرينو، جيفت موتوبا، بيتر شاوليلي.