بقذيفة تيليمانس.. ليستر سيتي يُسقط تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" اليوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء من قذيفة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.

وبات هذا اللقب هو الأول لفريق ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أربع مباريات نهائية في السابق، كان آخرها قبل 52 عاما وبالتحديد في عام 1969.

وأصبح كأس الاتحاد الإنجليزي هو ثاني لقب كبير يحققه "الثعالب" بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016.

ومازال أمام تشيلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.