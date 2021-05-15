تشكيل صنداونز.. سيرينو يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لصنداونز بطل جنوب إفريقيا، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المقامة على ملعب إستاد الأهلي we السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما اجتاز مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما جاء صنداونز على قمة المجموعة الثانية.

ويقود النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو هجوم صنداونز في مواجهة الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: ريكاردو ناسيمينتو، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي.

الوسط: ثابيلو مورينا، أوبري موديبا، ليبوهانج مابوي، سفيليلي مخيوليسي.

وفي الهجوم: جاستون سيرينو، جيفت موتوبا، بيتر شاوليلي.