كايزر تشيفز يسحق سيمبا برباعية ويضع قدما في نصف نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فوزا كبيراً على نظيره سيمبا التنزاني، بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف كايزر تشيفز إريك ماثوهو في الدقيقة 7، وعزز سمير نوركوفيتش النتيجة في الدقيقتين 37 و57، وأحرز ليوناردو كاسترو الهدف الرابع في الدقيقة 64.

ووضع الفريق الجنوب أفريقي، قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الكبير على سيمبا في لقاء الذهاب.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة كايزر تشيفز وسيمبا يلتقي الفائز من مولودية الجزائر والوداد المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية.