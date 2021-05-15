دوري ابطال افريقيا | نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، اليوم السبت 15-5-2021.

تنقل مباراة الاهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الاهلي وصن داونز، الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ضغط الاهلي في اللحظات الأولى على صن داونز، وطالب لاعبوه حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء لصالح محمد شريف بعد إعاقة من مدافع صن داونز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، ولكنه أشار إلى استكمال اللعب.

وهدد محمد مجدي أفشة مرمى صن داونز في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن مرت بعيدًا عن مرمى الحارس دينيس أونيانجو.

وكاد صن داونز يفتتح التسجيل في الدقيقة (20)، بعدما تحصل على ضربة حرة مباشرة لعبت مقوسة من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء وقابلها موتوما برأسية ارتدت من القائم الأيسر، وأبعدها الدفاع إلى الركنية.

وتولى سيرينو تنفيذ الركنية من الجهة اليمنى، وأرسلها عالية ليرتقي لها موتوبا ويضربها رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاهلي ببضعة سنتيمترات.

وخطف طاهر طاهر الهدف الأول للنادي الاهلي في الدقيقة (23)، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة وصلت إلى أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى طاهر طاهر على الجهة اليسري، ليروضها على قدمه اليمنى ويمر من مدافع صن داونز قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك دينيس أونيانجو.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء ثانية للنادي الاهلي، بعد تدخل قوي للغاية من الحارس دينيس أونيانجو على المهاجم محمد شريف، في الدقيقة (36)، ومرت باقي دقائق الشوط الأول دون جديد لينتهي بتقدم المارد الأحمر بهدفٍ دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب الاهلي بيتسو موسيماني إجراء التبديل الأول بخروج رامي ربيعة خوفًا من حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ودخل مكانه ياسر إبراهيم.

وكان صن داونز قريب للغاية من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (59)، بعدما قابل المدافع ليبوسا كرة عرضية من الركنية برأسية خاطفة تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.