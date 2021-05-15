دوري ابطال افريقيا | مشاهدة فيديو اهداف مباراة الاهلي وصن داونز

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة الاهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، اليوم السبت 15-5-2021.

افتتح طاهر طاهر التسجيل للنادي الاهلي في الدقيقة (23)، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة وصلت إلى أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى طاهر طاهر على الجهة اليسري، ليروضها على قدمه اليمنى ويمر من مدافع صن داونز قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك دينيس أونيانجو.

وتنقل مباراة الاهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الاهلي وصن داونز، الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

اهداف الاهلي وصن داونز

اضغط هنا