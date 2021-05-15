بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 15-5-2021.

يستضيف حامل اللقب الاهلي المصري نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الاهلي We السلام، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي (8) دوري ابطال افريقيا.

وسيسعى النادي الاهلي إلى تحقيق الفوز على صن داونز الليلة بنتيجة مُريحة، قبل المواجهة الصعبة في الإياب، المقرر إقامتها يوم السبت 22 مايو الجاري على ملعب “لوكاس ماستربيسز موريبي” بمدينة بريتوريا.

في المقابل، يتطلع صن داونز إلى تحقيق الفوز الأول له على النادي الاهلي في الأراضي المصرية، ورد اعتباره بعدما أقصاه المارد الأحمر من المسابقة في الموسم الماضي من نفس الدور.

وبشكلٍ عام التقى الاهلي وصن داونز في 8 مواجهات في دوري ابطال افريقيا، فاز المارد الأحمر في 4 مناسبات، مقابل فوز وحيد لصالح الفريق الأصفر، بينما سيطر التعادل على 3 مباريات.

وتأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه 6 مرات.

بينما صعد صن داونز على رأس المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، انتصر في 4 مباريات، وتعادل في مناسبة واحدة، وخسر مثلها، وأحرز 10 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف.

وتنقل مباراة الاهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الاهلي وصن داونز، الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

الأهلي 1-0 صن داونز

ملعب الاهلي we السلام (القاهرة)

دوري ابطال افريقيا (ذهاب دور ال8)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة (محمود ماهر) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – عمرو السولية – آليو ديانج – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.

محمد الشناوي – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – عمرو السولية – آليو ديانج – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف. تشكيلة صن داونز اليوم: أونيانجو – ليبوسا – كويتزيي – ناسيمينتو – مورينا – مابوي – مخوليسي – موديبا – شالولي – جاستون سيرينو – موتوبا.

الشوط الأول

الدقيقة 19 “ بطاقة صفراء لقلب دفاع الاهلي “رامي ربيعة”

بطاقة صفراء لقلب دفاع الاهلي “رامي ربيعة” الدقيقة 23 “ جوووول…الهدف الأول للأهلي بتصويبة صاروخية للاعب طاهر محمد طاهر بعد مراوغة المدافع بالقدم اليسرى ثم التصويب بالقدم اليمنى مقوسة على أقصى يسار حارس المرمى الذي طار عليها دون جدوى.

جوووول…الهدف الأول للأهلي بتصويبة صاروخية للاعب طاهر محمد طاهر بعد مراوغة المدافع بالقدم اليسرى ثم التصويب بالقدم اليمنى مقوسة على أقصى يسار حارس المرمى الذي طار عليها دون جدوى. الدقيقة 23″ صنع الهدف “آليو ديانج” بتمريرة طولية متقنة.

صنع الهدف “آليو ديانج” بتمريرة طولية متقنة. الدقيقة 29 “ بطاقة صفراء لقلب دفاع الاهلي “بدر بانون”

بطاقة صفراء لقلب دفاع الاهلي “بدر بانون” الدقيقة 32 “ الحكم كاد يمنح رامي ربيعة البطاقة الصفراء الثانية بعد إلتحام قوي مع سيرينو في وسط ملعب الاهلي، لكنه تراجع واكتفى بتحذيره لآخر مرة.

الحكم كاد يمنح رامي ربيعة البطاقة الصفراء الثانية بعد إلتحام قوي مع سيرينو في وسط ملعب الاهلي، لكنه تراجع واكتفى بتحذيره لآخر مرة. الدقيقة 36 “ الحكم يتغاضى عن طرد صريح ويرفض احتساب ركلة جزاء صحيحة 100٪ لصالح النادي الاهلي بعد تعرض مهاجمه “محمد شريف” لضربة قوية من الحارس أونيانجو على حدود منطقة جزاء صن داونز..

الحكم يتغاضى عن طرد صريح ويرفض احتساب ركلة جزاء صحيحة 100٪ لصالح النادي الاهلي بعد تعرض مهاجمه “محمد شريف” لضربة قوية من الحارس أونيانجو على حدود منطقة جزاء صن داونز.. الدقيقة 40″ تراجع كبير جدا في مستوى الاهلي، والحكم يساعد صن داونز بقرارات تحكيمية غريبة الشكل. لكن هذا لا يمنع حالة التراخي الواضحة على لاعبي الاهلي بالذات حسين الشحات وعمرو السولية ورامي ربيعة.

تراجع كبير جدا في مستوى الاهلي، والحكم يساعد صن داونز بقرارات تحكيمية غريبة الشكل. لكن هذا لا يمنع حالة التراخي الواضحة على لاعبي الاهلي بالذات حسين الشحات وعمرو السولية ورامي ربيعة. الدقيقة 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي 1-0.

الشوط الثاني