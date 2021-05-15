دوري ابطال افريقيا | تشكيلة الاهلي الاساسية امام صن داونز «موسيماني بلا مفاجآت»

كشف بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الاساسية امام صن داونز في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، المقامة على ملعب الاهلي We السلام.
ولم تشهد تشكيلة الاهلي الاساسية امام صن داونز أي مفاجآت، حيث جاء في حراسة المرمى، القائد “محمد الشناوي”، وسيلعب على الجهة اليسرى أيمن أشرف، بعدما تأكد عدم جاهزية علي معلول بعد.
وكان موسيماني يفكر في الدفع بالمدافع ياسر إبراهيم، ولكنه قرر الحفاظ على ثنائية “بدر بانون ورامي ربيعة”، على الرغم من الأخطاء التي ارتكبها الأخير في المباراة الماضية أمام الزمالك.
وسيتناوب طاهر طاهر وحسين الشحات على مركز الجناح الأيمن والأيسر، بينما سيلعب محمد شريف في المقدمة وحيدًا، ويأتي من وراءه محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.
والتالي تشكيلة الاهلي الاساسية امام صن داونز:
محمد الشناوي
أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – محمد هاني
أليو ديانج – عمرو السولية
طاهر طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات
محمد شريف
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