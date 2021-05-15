نتيجة مباراة تشيلسي وليستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “رودجرز يكلل مجهوداته بتتويج تاريخي”

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي وليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 15-5-2021، والتي استضافها ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

كلل المدرب “بريندان رودجرز” مجهوداته مع فريق ليستر سيتي وتُوج للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وهذا أول ألقاب ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أربع مباريات نهائية في السابق، كان آخرها قبل 52 عاما وبالتحديد في عام 1969، وهو ثاني لقب كبير يحققه الفريق بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.

وبحث اليوم المدرب “بريندان رودجرز” عن صناعة التاريخ رفقة ليستر سيتي، كونه أصبح أول مدرب منذ السير أليكس فيرجسون يفوز بكأس اسكتلندا وكأس إنجلترا.

ومازال أمام تشيلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

وتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، بعد الفوز عليه في نصف النهائي بهدفٍ دون رد سجله النجم الدولي المغربي “حكيم زياش”.

ويعتبر مدرب تشيلسي “توماس توخيل” أول مدرب ألماني يقود فريقًا في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وسيتطلع إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائن البلوز منذ موسم 2017/2018، والتاسع في تاريخ النادي.

في المقابل، صعد ليستر سيتي إلى النهائي بفوزه على “ساوثامبتون”، بهدفٍ دون رد سجله النيجيري “كيليتشي إيهياناتشو”، وهي نفس نتيجة مباراة الطرف الثاني، ومن المفارقات العجيبة، أن الهدف جاء في نفس توقيت هدف حكيم زياش في الدقيقة (55).

ولم يسبق لفريق ليستر سيتي تحقيق لقب كأس الاتحاد الانجليزي من قبل، حيث تأهل إلى المباراة النهائية في 4 مناسبات سابقة، خسر جميعها.

الشوط الاول

فرض فريق تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يريح أعصاب لاعبيه ويربك لاعبي ليستر سيتي، الذين بدأوا المباراة بطريقة دفاعية لامتصاص حماس لاعبي تشيلسي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات المتتالية لفريق تشيلسي وبعض المناوشات الهجومية للاعبي ليستر إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وتمثلت محاولات تشيلسي في بعض التصويبات من تميو فيرنر وماسون مونت ولكن كافة هذه التصويبات إما اصطدمت بالمدافعين أو جاءت بعيدة عن المرمى، في المقابل اعتمد ليستر على الكرات الطولية واستغلال سرعات جيمي فاردي ولكن أيضا كافة المحاولات جاءت بعيدة عن المرمى.

ولم يكن هناك فرص حقيقية للفريقين في الشوط الأول الذي كان اللعب منحصرا في أغلب فتراته في وسط الملعب لينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق ليستر سيتي قليلا عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة تشيلسي للهجمات بحثا عن تسجيل الأهداف، في الوقت نفسه، استمرت محاولات تشيلسي الهجومية ولكن كلاهما أيضا فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 63 والتي شهدت تسجيل ليستر سيتي لهدف التقدم عندما سدد يوري تيليمانس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف كثف فريق تشيلسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع ليستر سيتي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه ونظافة شباكه.

وكاد تشيلسي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 78 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها بن تشيلويل وقابلها بضربة رأس قوية لكن شمايكل لمسها بأطراف أصابعه لتصطدم بالقائم الأيمن قبل أن تخرج لركلة ركنية لم تستغل.

واستمرت محاولات تشيلسي الهجومية لتسجيل هدف التعادل والذي كاد أن يسجل في الدقيقة 87 عندما سدد ماسون مونت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء حولها شمايكل بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 89 ألغى الحكم هدفا لتشيلسي عندما لعب تياجو سيلفا كرة طولية خلف مدافعي ليستر سيتي إلى تشيلويل الذي دخل منطقة الجزاء ولعبها باتجاه المرمى ولكن أبعدها شالار سوينجو لاعب ليستر من على خط المرمى لتصطدم بقدم ويس مورجان قبل أن تعبر خط المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد نتيجة تسلل تشيلويل.

استمرت محاولات تشيلسي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في ذلك بسبب الدفاع الجيد للاعبي ليستر ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليستر سيتي 1 / صفر.