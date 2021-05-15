دوري ابطال افريقيا | نتيجة مباراة شباب بلوزداد والترجي “صدمة للمكشخ في الذهاب”

تعرف على نتيجة مباراة شباب بلوزداد والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 15-5-2021.

تعرض الترجي التونسي (المكشخ) لصدمة قوية فى ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري ابطال افريقيا عقب خسارته بنتيجة 2-صفر أمام شباب بلوزداد الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب 5 جويلية.

وأصبح بلوزداد بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين بشطر تسجيل هدف،في مباراة الإياب التي تقام في تونس، ليصعد للدور قبل النهائي، فيما يحتاج الترجي للفوز بفارق أكثر من هدفين ليتأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.

انتهي الشوط الاول بتقدم شباب بلوزداد الجزائري فى نتيجة المباراة بهدف نظيف، جاء الهدف عند الدقيقة 35 بواسطة اللاعب “زكريا دراوي” بعد ان حول عرضية نموذجية من زميله “حسين سالمي” الى شباك الترجي التونسي.

وخلال الشوط الثاني عزز شباب بلوزداد تقدمه بالهدف الثاني فى الدقيقة 82 عن طريق نجم الفريق “أمير سعيود”.

ودخل شباب بلوزداد الجزائري مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز إذ قدم عروضا قوية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، إلا أن المستوى يبدو متراجعاً محلياً ولا سيما ان الفريق خرج من مسابقة الكأس، بمفاجأة على يد مقرة المتواضع نسبياً.

وظهر الفريق الجزائري بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الأفضل انتشارا، إذ استطاع تضييق المساحات أمام الفريق الزائر صاحب الخبرة الكبيرة والساعي إلى لقبه القاري الخامس والمتوج بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة تواليا.

ضغط على حامل الكرة واخترق عبر الأطراف حيث حسين السالمي على الجهة اليمنى وزكريا دراوي في اليسار وأمير سعيود في خلف المهاجم البنيني مرسلين كوكبو.

وارتأى مدرب الترجي معين الشعباني الدفع بالثلاثي الهجومي أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي والليبي حمدو الهوني، إلا أن المساندة عبر الظهيرين الياس الشتي وحمدي النقاز كانت شبه معدومة برغم جهود محمد علي بن رمضان في وسط الملعب.

وحاول الفريق المضيف اقتناص هدف سريع، فسدّد مختار بلخيثر كرة قوية مرت جانب المرمى التونسي (6).

حوّل البنيني كوكبو برأسه كرة عرضية من حسين السالمي لم تصب الشباك التونسية (13) ورد الترجي عبر تسديدة بن رمضان الذي استلم تمريرة النقاز، إلا أن بلخيثر انقذها عن خط المرمى (18).

وترجم الفريق المضيف أفضليته إلى تفوّق عبر زكريا دراوي من تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس التونسي معز بن شريفية، مستثمرا كرة مميزة اثر مجهود فردي ومهاري من حسين السالمي (34).

ودفع الشعباني في الشوط الثاني بأوراقه الهجومية، فاشرك الغاني خالد عبد الباسط وغيلان الشعلالي، بغية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذا الامر منح الأفضلية للضيوف لكن لاعبي شباب بلوزداد واصلوا نهجهم بإقفال المساحات.

ورفع الهوني كرة من ركلة حرّة حولها النقاز برأسه بعيدا عن الشباك (63)، وانقذ بنشريفية الترجي من تلقي الهدف الثاني بتصديه لرأسية السالمي القوية (68).

وواصل الترجي سيطرته المطلقة، وسدد عبد الباسط بغرابة فوق المرمى حيث كان في موقع مناسب للتسجيل (76).

وعلى عكس المجريات، واثر مرتدة سريعة قادها سعيود فمرر الكرة الى دراوي الذي حضرها بكعب قدمه الى سعيود المنطلق، فسدّد فور دخوله منطقة الجزاء كرة زاحفة في المرمى إلى اقصى يسار الحارس بنشريفية (82).

وكاد بلوزداد يضيف الثالث لكن الحارس بنشريفية ابعد تسديدة البديل أحمد قاسمي ثم تابعها سعيود فأبعدها النقاز عن خط المرمى (90+4).