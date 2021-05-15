مشاهدة فيديو اهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 15-5-2021، والتي استضافها ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

تُوج ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وهذا أول ألقاب ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أربع مباريات نهائية في السابق، كان آخرها قبل 52 عاما وبالتحديد في عام 1969، وهو ثاني لقب كبير يحققه الفريق بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.

وبحث اليوم المدرب “بريندان رودجرز” عن صناعة التاريخ رفقة ليستر سيتي، كونه أصبح أول مدرب منذ السير أليكس فيرجسون يفوز بكأس اسكتلندا وكأس إنجلترا.

ومازال أمام تشيلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، وفى الشوط الثاني افتتح ليستر سيتي التسجيل عند الدقيقة 63 بواسطة اللاعب البلجيكي” تيلميناس” من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، بعد الفوز عليه في نصف النهائي بهدفٍ دون رد سجله النجم الدولي المغربي “حكيم زياش”.

ويعتبر مدرب تشيلسي “توماس توخيل” أول مدرب ألماني يقود فريقًا في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وسيتطلع إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائن البلوز منذ موسم 2017/2018، والتاسع في تاريخ النادي.

في المقابل، صعد ليستر سيتي إلى النهائي بفوزه على “ساوثامبتون”، بهدفٍ دون رد سجله النيجيري “كيليتشي إيهياناتشو”، وهي نفس نتيجة مباراة الطرف الثاني، ومن المفارقات العجيبة، أن الهدف جاء في نفس توقيت هدف حكيم زياش في الدقيقة (55).

ولم يسبق لفريق ليستر سيتي تحقيق لقب كأس الاتحاد الانجليزي من قبل، حيث تأهل إلى المباراة النهائية في 4 مناسبات سابقة، خسر جميعها.