شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: صن داونز يُجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي، صعبة للغاية.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت على ستاد السلام، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"مباراة اليوم صعبة للغاية على الأهلي وصن داونز، خاصة أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، يعلم جيدًا نقاط القوة والضعف في الفريق الجنوب إفريقي".

وأضاف :"موسيماني، حافظ فريق صن دوانز، ويستطيع أن يضعهم تحت ضغط كبير طوال اللقاء"، مشيرًا :"صن دوانز، فريق منظم ويجيد اللعب أمام الكبيرة، لذلك المباراة لن تكون سهلة على الفريق الأحمر".

وتابع :"الأهلي بعيد عن مستواه منذ فترة، ولكنه المباريات الكبيرة تظهر شخصية البطل، وهو ما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة".