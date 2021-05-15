شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الأهلي مش عارف يتعاقد مع مهاجم سوبر منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق قيادة هجوم الفريق الأحمر.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"والتر بواليا، لا يستحق قيادة هجوم الأهلي، فهو ظهر بمستوى متواضع للغاية في المباريات التي شارك بها الفريق هذا الموسم".

وأضاف :"الأهلي مش عارف يتعاقد مع مهاجم سوبر، منذ 4 سنوات، جميع المهاجمين الذي تعاقد معهم في السنوات الماضية لاعبين متواضعين على رأسهم السنغالي أليو بادجي ووالتر بواليا".

وواصل :"محمد شريف، الاهلي قرر عودته بعد تألقه خلال فترة الإعارة مع نادي انبي، وإجادته اللعب في مركز المهاجم".