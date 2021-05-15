شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يكشف رسالة الخطيب لـموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، على صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صن دوانز، مساء الست، على ملعب السلام، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"مباراة اليوم صعبة على الفريقان، خاصة أنهما يعلمان بعض جيدًا"، مضيفًا :"الأهلي مطاب بتأمين دفاعه جيدًا وإحراز هدف في الشوط الأول".

وعن تعرض لاعبي الأهلي للاجهاد قال :"الفرق الكبيرة مبتخلقش أعذار، الأهلي عنده لاعبين كبار سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، ممكن أن تعاني من الاجهاد في مباراة، ولكن من غير المقبول أن يتم الحديث عن الاجهاد بشكل مستمر، الأهلي فريق كبير وعنده شخصية البطل".

وواصل :"محمود الخطيب، اجتمع مع موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، وطالبه بعدم الحديث عن الاجهاد مرة أخرى، والتركيز في الملعب فقط، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة في بطولة دوري أبطال افريقيا".