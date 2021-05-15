رئيس «كاف» يتبرع بـ 10 مليون دولار لتمويل بطولة كرة القدم للمدارس الإفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في كيجالي ، رواندا برئاسة رئيس باتريس موتسيبي ، قرارات هامة بشأن المسابقات ورؤساء ونواب رؤساء لجان CAF الدائمة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية (EXCO) من جديد التزامها بالحوكمة الرشيدة وتطوير البنية التحتية لكرة القدم وإضفاء الطابع الاحترافي على التحكيم في إفريقيا.

انضم إلى الاجتماع معالي السيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا ، ووزيرة الرياضة السيدة أوروري ميموسا مونيانجاجو. وألقى معالي الرئيس كاجامي كلمة ترحيب بالدكتور باتريس موتسيبي ، بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو ، أكد فيها على العلاقة بين كرة القدم والتنمية في إفريقيا.

أقر الاجتماع بالعمل الذي تم إنجازه في وضع أساس متين لبطولة CAF-FIFA لكرة القدم للمدارس الإفريقية ، وتم إعادة إطلاق برنامج التدريب الذي يهدف إلى تعزيز احتراف التحكيم في إفريقيا.

أبلغ الأمين العام السيد فيرون موسينجو-أومبا لجنة CAF التنفيذية بتقرير التدقيق المؤقت لشركة PWC والذي تم التكليف به عند وصول الرئيس الجديد والأمين العام إلى منصبيهما.

على وجه الخصوص ، هناك مخالفات محتملة تتعلق بعدم الامتثال للحوكمة والتدقيق والإجراءات الأخلاقية فيما يتعلق بشراء الخدمات وإبرام الاتفاقيات.

أعرب الرئيس باتريس موتسيبي والأمين العام عن التزامهما باتخاذ الإجراءات المناسبة عند تقديم تقرير التدقيق النهائي لشركة PWC ، لضمان الالتزام بأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بعمليات التدقيق والحوكمة والمشتريات والعطاءات.

بطولة CAF-FIFA لكرة القدم للمدارس الإفريقية

أبلغ رئيس CAF اللجنة التنفيذية بقرار مؤسسة موتسيبي بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لـ CAF لتمويل بطولة كرة القدم للمدارس الإفريقية.

اعتمدت اللجنة بطولة CAF لكرة القدم للمدارس الإفريقية كجزء من مسابقات CAF.

تطوير البنية التحتية

أحيطت اللجنة علما ، على أساس عرض موثق ، بحالة البنية التحتية لكرة القدم في القارة وقامت بتقييم الاحتياجات. تم تقديم العرض مرفقاً بخطة لتمويل التحسينات اللازمة تصل قيمتها إلى مليار دولار ، والتي تحتاج إلى دراسة بعناية.

احتراف حكام المباريات في إفريقيا

تم إخطار اللجنة التنفيذية بالبرنامج التدريبي لمجموعة النخبة من حكام CAF. هذا البرنامج ناتج عن اتفاقية تعاون موقعة مع FIFA وتقدر ميزانيته بما يقارب مليون دولار سنويًا. يهدف البرنامج إلى التعاقد مع حكام سيتم دفع رواتبهم ومراقبتهم وتدريبهم من قبل مدربي FIFA / CAF التقنيين والبدنيين.

المسابقات وقرارات أخرى للجنة التنفيذية

أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدول المضيفة المسابقات التالية:

نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2020/2021: المغرب

نهائي توتال CAF كأس الكونفيدرالية 2020/2021: بنين

توتال CAF دوري الأبطال للسيدات 2021: مصر

توتال CAF كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023: مصر

توتال CAF كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023: الجزائر

كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2022: موزمبيق

كما وافقت اللجنة التنفيذية على قرارات لجنة الطوارئ والمتعلقة بتأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ والتي كان من المفترض اقامتها في يونيو 2021. ستقام التصفيات الآن في نوافذ المباريات الدولية في سبتمبر، أكتوبر ونوفبمر 2021 ومارس 2022.