شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: صلاح محسن أفضل من حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"صلاح محسن، أفضل من حسين الشحات، ويجب أن يحصل على فرصة بالتواجد في التشكيل الأساسي، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات التي شارك بها هذا الموسم، والتي كان أخرها أمام الزمالك".

وأضاف :" حسين الشحات، بعيد تمامًا عن مستواه الفني، ويجب أن يجلس على مقاعد البدلاء، فهو غير مقنع تمامًا منذ انضمامه للفريق الأحمر".



ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت على ستاد السلام، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.