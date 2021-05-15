شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو ليستر سيتي ترفع علم فلسطين في احتفالات الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع لاعبي ليستر سيتي العلم الفلسطيني خلال احتفالتهم بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي في قلب العاصمة لندن.

وحرص اللاعبان حمزة سودري وويسلي فوفانا على الاحتفال بالفوز على تشيلسي برفع العلم الفلسطيني والاشارة إليه خلال تحية جماهير الفريق المتواجدة في الملعب.

وحرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم في العالم على دعم القضية الفلسطينية من خلال التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن ليستر سيتي حقق البطولة الأولى له خلال منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ليُكمل الموسم الإستثنائي تحت قيادة المدير الفني روجرز.