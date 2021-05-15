شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر المصري اليوم.. الأهلي وصن داونز طاهر يتقدم للأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في الـ 9 مساء الليلة السبت، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد الأهلي.

وينقل التلفزيون المصري لبث المباراة عبر التردد الأرضي لقناة TIME SPORTS، ويعلق على المباراة بلال علام.

وتقرر أن يتم بث المباراة أيضاً عبر قناة BEIN SPORTS HD4، بقيادة الإعلامي أحمد فؤاد.

وينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة الـ8.15، ويتواجد للتحليل وائل جمعة وعزيز بينيج، ويعلق على المباراة علي محمد علي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد «الأهلي we السلام».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لصنداونز بطل جنوب إفريقيا، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المقامة على ملعب إستاد الأهلي we السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي.

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: ريكاردو ناسيمينتو، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي.

الوسط: ثابيلو مورينا، أوبري موديبا، ليبوهانج مابوي، سفيليلي مخيوليسي.

وفي الهجوم: جاستون سيرينو، جيفت موتوبا، بيتر شاوليلي.

بداية المباراة

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة من زمن الشوط الاول دون خطورة تذكر على المرمين.

الدقيقة 20: موتبا يضع رأسية خطيرة تصطدم بقائم الشناوي.

الدقيقة 22: طاهر محمد طاهر يسجل الأول للأهلي من تسديدة رائعة.