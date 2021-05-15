بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزى لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، قد أعلن تشكيل فريقه في مواجهة صن دوانز، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

البدلاء: علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا"، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان "بيكهام"، محمود وحيد.