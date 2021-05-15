شريف وطاهر والشحات في الهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي في مواجهة صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، تشكيل فريقه في مواجهة صن دوانز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مسا ء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وستواجد في تشكيل الأهلي محمد شريف في الخط الهجومي، مع ومعاونة من الثلاثي محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

كما يتواجد رامي ربيعة في قلب الدفاع إلى جانب بدر بانون، في وجود أيمن أشرف ومحمد هاني كظهيرين، خلف أليو ديانج وعمرو السولية محوري الإرتكاز الدفاعي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

البدلاء: علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا"، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان "بيكهام"، محمود وحيد.