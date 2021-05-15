المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إسناد تنظيم المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي لدولة المغرب.

وفي وقت سابق، قام الاتحاد الإفريقي بفتح الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك نهائي بطولة الكونفدرالية.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر مسئول بـ "كاف" تأكيده أن نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية سوف يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وحدد "كاف" في وقت سابق يوم 17 يوليو من عام 2021 موعداً لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر أنه تم الاستقرار على على كوطونو عاصمة بنين لاستضافة مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 10 يوليو.

وشهد اليوم السبت، اجتماع للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في رواندا، وتواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس "فيفا".

ويتواجد الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويستعد لملاقاة صنداونز الجنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، بينما يتواجد فريق بيراميدز في الكونفيدرالية ويستعد لملاقاة أنيمبا النيجيري غداً الأحد.

يشار إلى أن القاهرة قامت باستضافة نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك، بينما خسر بيراميدز نهائي الكونفيدرالية في المغرب لصالح نهضة بركان.