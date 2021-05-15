شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرج ملعب السلام من جمهور الأهلي بسبب اعتراض صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلى من النادي الأهلي مدرجات الدرجة الأولى شمال من الجماهير بعد اعتراض إدارة صن داونز على الحضور الجماهيرى، فى ظل وجود قرار من الكاف بلعب المباريات الأفريقية بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.

ودارت مشاورات بين مسئولي النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بسبب اعتراض الجانب الجنوب أفريقى على الحضور الجماهيري فى استاد الأهلي والسلام قبل المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ودار حوار بين مسئولي صن داونز الجنوب أفريقي وإبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي من أجل حل المشكلة إلى أن تم الاستجابة لطلب نادى صن داونز.

ويدخل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.