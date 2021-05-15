شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تنظيم مصر أمم أفريقيا للشباب 2023 ودوري أبطال الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 في أكتوبر المقبل.

كما أعلن اتحاد الكرة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها بإندونيسيا 2023.

في سياق متصل تناقش اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مع شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة المقبل إلى يوم 6 أو 7 يونيو المقبل بدلا من 31 مايو، وفقا لمواعيد الأجندة الدولية، بحيث تستفيد الجبلاية بهذه الفترة فى إقامة عدد من مباريات مسابقة الدورى العام، حيث ترغب الجبلاية فى إنهاء المسابقة يوم 30 أغسطس المقبل.

واتفق مسؤولو اتحاد الكرة، مع شوقى غريب، على إقامة معسكر المنتخب فى شهر يونيو المقبل، استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو فى شهر يوليو المقبل، بعدما سادت حالة من الغموض حول مصير المعسكر، بعد تأجيل تصفيات كأس العالم وتأجيل مباراتىّ منتخب مصر الأول أمام انجولا والجابون فى التصفيات المونديالية.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن فترة التوقف الدولى أو الأجندة الدولية لم يتم إلغاؤها، ولكن ما تم تأجيله هو مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 فقط لأسباب تسويقية.

ويخوض منتخبنا الأولمبى، بقيادة مدربه شوقى غريب، منافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل، بعدما تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما أوقعته القرعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

ويبدأ منتخبنا الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر، ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.