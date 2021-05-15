شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه المريخ السوداني ودياً غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي سيراميكا مباراة ودية أمام فريق المريخ السوداني، فى السادسة مساء غد الأحد، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز، ويشارك في المباراة الودية، مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد نادي سيراميكا لخوض مباراة أمام انبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويسعى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، لتجهيز كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة من الموسم، فى ظل ضغط المباريات المتلاحق، في الفترة المقبلة.

ويحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

ويخوض فريق المريخ السوداني معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني بالدوري في 23 مايو من الشهر الجارى.