شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو يقود هجوم صن داونز فى مواجهة الأهلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

خط الدفاع: ناسيمينتو – موسى ليبوسا – ريفالدو – مورينو

خط الوسط: موديبا – مابوي – موكوليسي

خط الهجوم: سيرينو – موتوبا - شالوليلي

حراسة المرمى محمد الشناوى

فى الدفاع.. أيمن أشرف، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى

فى الوسط.. عمرو السولية، ديانج، محمد مجدى قفشة

فى الهجوم.. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويخوض المارد الأحمر المباراة بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.