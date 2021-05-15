شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى وبواليا وكهربا على مقاعد بدلاء الأهلى أمام صن داونز.. واستبعاد مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد، على مقاعد بدلاء فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فى مواجهة صن داونز المقرر لها التاسعة مساء اليوم، على ستاد السلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

فيما قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، استبعاد كل من مروان محسن ومحمود متولى، أحمد نبيل كوكا، ومصطفى شوبير.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من..

حراسة المرمى محمد الشناوى

فى الدفاع.. رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف

فى الوسط.. عمرو السولية، ديانج، محمد مجدى قفشة

فى الهجوم.. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويخوض المارد الأحمر المباراة بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.