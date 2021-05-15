شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو يقود تشكيل صن داونز الأساسي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لصنداونز بطل جنوب إفريقيا، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المقامة على ملعب إستاد الأهلي we السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي.

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: ريكاردو ناسيمينتو، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي.

الوسط: ثابيلو مورينا، أوبري موديبا، ليبوهانج مابوي، سفيليلي مخيوليسي.

وفي الهجوم: جاستون سيرينو، جيفت موتوبا، بيتر شاوليلي.