شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يهزم تشيلسي ويُتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

اللقاء شهد حذر دافعي من قبل الفريقين وتراجع في أغلب أوقات الشوطين قبل أن يتدخل اللاعب يوري تليمانس في الدقيقة 63 بتصويبة قوية مسجلاً الهدف الوحيد.

وتعد هذه النسخة هي أول بطولة كأس اتحاد إنجليزي في تاريخ ليستر سيتي اللذي سبق وحقق بطولة الدوري الإنجليزي في مفاجئة كبيرة.

وتبرهن هذه البطولة على الموسم الجيد الذي يقدمه المدرب رودجرز رفقة الفريق الأزرق وهو ما جعله يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.