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ليستر سيتي يهزم تشيلسي ويُتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

اللقاء شهد حذر دافعي من قبل الفريقين وتراجع في أغلب أوقات الشوطين قبل أن يتدخل اللاعب يوري تليمانس في الدقيقة 63 بتصويبة قوية مسجلاً الهدف الوحيد.

وتعد هذه النسخة هي أول بطولة كأس اتحاد إنجليزي في تاريخ ليستر سيتي اللذي سبق وحقق بطولة في مفاجئة كبيرة.

وتبرهن هذه البطولة على الموسم الجيد الذي يقدمه المدرب رودجرز رفقة الفريق الأزرق وهو ما جعله يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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