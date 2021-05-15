شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس الإتحاد.. صاروخ تيليمانس يمنح ثعالب ليستر لقبًا تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليستر سيتي لقبًا تاريخيًا في نهائي النسخة رقم 140 لكأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك بعد أن تغلب على تشيلسي بنتيجة 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في منتصف الشوط الثاني بواسطة لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس الذي سدد صاروخ لا يصد ولا يرد سكن شباك الحارس الإسباني كيبا.

وحاول تشيلسي العودة في المباراة حتى الثواني الأخيرة، وحرمه القائم وتألق الحارس كاسبر شمايكل بجانب الVAR الذي ألغى هدف للبلوز في الدقيقة الأخيرة بداعي التسلل على بن تشيلويل.

رجل المباراة:

يوري تيليمانس صاحب الهدف الغالي الذي منح ليستر سيتي ثاني أكبر لقب في تاريخ النادي بعد لقب البريميرليج في موسم 2015/16.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ليستر سيتي هو البطل رقم 44 المختلف لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، والبطل الذي يتوج بالمسابقة للمرة الأولى منذ ويجان أثلتيك في عام 2013.

- ليستر سيتي انهى اسوأ سلسلة لنادي في تاريخ كأس الإتحاد الإنجليزي بتحقيقه اللقب للمرة الأولى في المحاولة الخامسة بعد 4 نهائيات سابقة دون نجاح.

- براندن رودجيرز هو أول مدرب يفوز بنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي (ليستر) ونهائي كأس الإتحاد الإسكتلندي (سيلتيك)، منذ السير أليكس فيرجسون (مانشستر يونايتد وأبردين).

- تشيلسي خسر 7 نهائيات في تاريخ كأس الإتحاد الإنجليزي، رقم لا يفوقه سوى أرسنال وإيفرتون (8).

- تشيلسي هو أول فريق يخسر نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لنسختين متتاليتين منذ نيوكاسل يونايتد في 1998 و1999.

- يوري تيليمانس هو ثالث بلجيكي يسجل في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي. كل من سجل من الجنسية البلجيكية قاد فريقه للفوز (إيدن هازارد مع تشيلسي في نسخة 2018 وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي في نسخة 2019).

- يوري تيليمانس هو أول لاعب من ليستر يسجل في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي منذ كين كيورث في نهائي نسخة عام 1963 (ضد مانشستر يونايتد).