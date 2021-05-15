شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يهزم إنتر بثلاثية في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزاً مثيراً على منافسه إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة ال37 من منافسات الدوري الإيطالي.

وتقدم كريستيانو رونالدو لرفاق المدرب بيرلو في الدقيقة 23، قبل أن يسجل البلجيكي لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 35، وأضاف خوان كودرادو الهدف الثاني ليوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو يوفنتوس الحفاظ على تفوقهم بالسيطرة على الكرة في وسط الميدان ولكن لاعبي المدرب كونتي تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 بعد أن وضع كيلليني الكرة في مرماه عن طريق الخطأ، وانتزع كودرادو الثلاث نقاط ليوفنتوس بهدف قاتل في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 75 نقطة في المركز الرابع فيما يواصل إنتر ميلان صدارته لجدول الترتيب بعد أن جمع 88 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ميلان الوصيف وذلك قبل جولة من النهاية.