شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يلتفي المزيخ السوداني وديا استعدادا لانبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية أمام فريق المريخ السوداني، في السادسة مساء الأحد، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة قوية أمام انبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويشارك في المباراة الودية، مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة سموحة، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، لتجهيز كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة من الموسم، في ظل ضغط المباريات المتلاحق، في الفترة المقبلة.

ويخوض فريق المريخ السوداني معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني بالدوري في ٢٣ مايو من الشهر الجاري.