شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي المحتمل.. الترجي يسقط بثنائية على يد شباب بلوزداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الترجي التونسي بهدفين نظيفين بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة.

وجاءت ثنائية بلوزداد بواقع هدف في كل شوط، بواسطة كل من زكريا دزاوي وأمير سعيود مع الدقيقتين 35 و82 من عمر المباراة.

وبات الترجي مطالباً بالفوز بثلاثية نظيفة في رادس بالإياب من أجل بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفائز من مباراة الترجي وشباب بلوزداد مع الفائز من مباراة الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي.