شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال إفريقيا| كايزرشيفس يهزم سيمبا التنزاني برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى فريق كايزرشيفس الجنوب إفريقي بنظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح كايزرشيفس في تسجيل 4 أهدافي في شباك سيمبا، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة (4-0).

وافتتح التهديف إيريك ماتوهو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، ولحقه سمير نوروكوفيش وسجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و57، بينما سجل لياندرو كاسترو الهدف الرابع في شباك الفريق التنزاني في الدقيقة الـ63.

وكان كيفين هانت المدير الفني لفريق كايزر تشيفز، قد حذر من خطورة فريق سيمبا الذي سيواجهه في دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية، خاصة وإنه تأهل في صدارة المجموعة الأولى للبطولة.

وقال هانت في تصريحات قبل المباراة: القرعة صعبة للغاية، سنواجه فريق قوي لا يمكن الاستخفاف به، لقد تغلبوا على الأهلي لذلك هم بالتأكيد فريق قوي.

وأضاف: كنا نعلم إننا سنواجه فريق قوي في هذا الدور وسيكون تركيزنا على تحقيق نتيجة إيجابية في كل مباراة من أجل تحقيق أقصى استفادنا من مشاركتنا.

وكان سيمبا قد تغلب على الأهلي بهدف دون رد في مرحلة المجموعات من البطولة الأفريقية وهي الهزيمة الوحيدة للنادي الأهلي في المسابقة حتى الآن.