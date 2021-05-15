شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل مطاردة أرقام ميسي القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التقدم لفريقه في مرمى منافسه إنتر ميلان، ضمن مباريات الجولة ال37 من منافسات الدوري الإيطالي.

اللقاء التاريخي يكتسب قيمة إضافية هذه المرة بسبب تأثير نتيجته على وصول يوفنتوس إلى مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل رونالدو إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الكالتشيو في الموسم حتى الآن وهو نفس عدد أهداف ليونيل ميسي في الدوري الإسباني.

ويعد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هو الأعلي تهديفاً في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعدما سجل 40 هدفا جعلته قريبا من الظفر بجائزة الحذاء الذهبي.