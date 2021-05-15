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رونالدو يواصل مطاردة أرقام ميسي القياسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التقدم لفريقه في مرمى منافسه إنتر ميلان، ضمن مباريات الجولة ال37 من منافسات .

اللقاء التاريخي يكتسب قيمة إضافية هذه المرة بسبب تأثير نتيجته على وصول يوفنتوس إلى مركز مؤهل إلى بطولة .

ووصل رونالدو إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الكالتشيو في الموسم حتى الآن وهو نفس عدد أهداف ليونيل ميسي في .

ويعد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هو الأعلي تهديفاً في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعدما سجل 40 هدفا جعلته قريبا من الظفر بجائزة الحذاء الذهبي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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