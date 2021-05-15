شكرا لقرائتكم خبر عن شريف يقود الهجوم وأجايي بديلًا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد «الأهلي we السلام».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.