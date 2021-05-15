شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف كأس أمم إفريقيا للشباب 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، إقامة بطولة أمم إفريقيا عام 2023 (تحت 20 سنة) في مصر.

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اجتماعه، اليوم، في كيجالي برواندا، واتخذ عددا من القرارات الأخرى، أبرزها إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، ونهائي بطولة الكونفيدرالية في بنين.

من جهة أخرى، تم إلغاء المؤتمر الصحفي للجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، الذي كان سيعقد بعد انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي، لأسباب غير معروفة.