شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يهدد صدارة بن شرقي لترتيب هدافي الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا مطاردته لهداف نادي الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، بعدما نجح في تسجيل هدفه الـ 11 اليوم.

وجاء هدف ريان في الدقيقة 40 بعدما كان فريقه سيراميكا كليوباترا متأخرا بهدف أمام سموحة سجله اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 13، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.

ووصل بن شرقي للهدف رقم 11 هذا الموسم في مسابقة الدوري بقميص الزمالك، بعدما سجل أمام فريق إنبي، مساء أمس الجمعة، في فوز الفريق الأبيض بنتيجة 3- 1.

ويتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 10 أهداف ويتساوى معه عمر كمال لاعب المصري بنفس رصيد الأهداف.