شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة السيدات بالزمالك يطمئن على برنامج اللاعبات في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك “سيدات” على متابعة برنامج اللاعبات خلال فترة التوقف الحالية.

ومنح الجهاز الفني لاعبات الفريق بعض التدريبات الخفيفة، لتنفيذها خلال أيام عيد الفطر المبارك ، لعدم زيادة الوزن والحفاظ علي اللياقةالبدنية.

ودخل الفريق في فترة توقف حالية استعدادا لبدء للموسم الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

ووجه المدير الفني التهنة لمجلس الإدارة ولاعبات الفريق بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويقود فريق سله سيدات الزمالك: محمد جمال الدين مديرا فنيا، ومحمد إسماعيل جلال مساعدا للمدرب، وهبة أحمد حسنين إداريا، وغديرسامي أخصائي العلاج الطبيعي.