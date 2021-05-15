شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد احتياطياً في مواجهة مالاطيا سبور المصيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض مواجهة مالاطيا سبور بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري التركي.

وستحدد مباريات اليوم وجهة لقب الدوري حيث يتواجد فريق جالاتا سراي وبشكتاش في صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة.

ويغيب المهاجم المخضرم فالكاو عن صفوف جالاتا سراي فيما يتواجد مصطفى محمد بديلاً:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: دياندري يدلين – ريان دونك – ماركاو – مارسيلو ساراتشي.

خط الوسط: تايلان أنتاليالي – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكبابا.

خط الهجوم: أردا توران – ريان بابل – خليل إبراهيم ديفريشوجلو.