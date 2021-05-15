شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وإنتر | شوط أول مثير ينتهي بتفوق رفاق رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة ال37 من منافسات الدوري الإيطالي.

ظهر الفريقان برغبة كبيرة لتحقيق الفوز منذ الدقائق الأولى، وتقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 24 بعد أن سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس لتعود إلى البرتغالي مجدداً الذي اسكنها المرمى.

وفي الدقيقة 35 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء جديدة لصالح فريق إنتر ميلان وتمكن البلجيكي لوكاكاو من وضعها في المرمى بنجاح، وفي اللحظات الأخيرة من نهاية الفترة الأولى احرز خوان كوادرادو هدف التقدم من جديد لفريق يوفنتوس.