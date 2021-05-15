شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع سموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى مساء اليوم السبت، فريق سيراميكا كليوباترا بنظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ستاد السويس الجديد في تمام الخامسة مساءً.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وافتتح رجب نبيل التهديف لصالح سموحة في الدقيقة الـ13، بينما أحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل لصالح سيراميكا في الدقيقة الـ40 من عمرالمباراة.

وحصل أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا على بطاقة إنذار، كما حصل رجب نبيل ومحمود البدري من فريق سموحة على بطاقات صفراء.

ويحتل نادي سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 مباراة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار، خالد صبحي، عبدالله محمود، أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة، توني، كوامي بونسو، ميدو جابر، شريف دابو

خط الهجوم: أحمد ياسر

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أطهر الطاهر، محمود البدري، رجب نبيل ومحمد نادي.

خط الوسط: شريف رضا، محمد متولي، محمود عبدالحليم، عبدالكبير الوادي ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: أحمد حمدي عبدالقادر.