شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الذئاب الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الإسماعيلى لاستئناف التدريبات غدا الاحد بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة أسوان التى أقيمت أمس الجمعة على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز فيها الدراويش 2/3 فى ريمونتادا مثيرة .

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب التى ستقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى افتتاح الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة، ويرغب جهاز الدراويش فى الظفر بالثلاث نقاط لاستكمال الصحوة الأخيرة.

ويستعيد الدراويش فى مواجهة ذئاب الجبل عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى ، ومنذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش وقد تغيرت أدوار كثيرة للاعبين على رأسهم عماد حمدى ارتكاز الفريق الذى أصبح مميزا للغاية فى صناعة وتمهيد الأهداف حيث قام بصنع 3 أسيسات فى 3 مباريات متتالية.