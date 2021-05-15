شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رونالدو تسعى لاعادتة إلى نادى الطفولة.. ووكيله يستبعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد جورجي منديس وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، عودة مهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال لكرة القدم، إلى سبورتنج لشبونة نادي طفولته، بعد أن أكدت دولوريس أفيرو والدة اللاعب، أنها ستسعى لإعادته إلى ناديه البرتغالي السابق.

وينتهي عقد رونالدو (36 عاماً) الحالي مع يوفنتوس بعد عام، لكن ترددت أحاديث كثيرة عن إمكانية عودته هذا الصيف إلى سبورتنج، الذي بدأ في صفوفه مسيرته الكروية على المستوى الأول.

وبعد فوز سبورتنج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 2002، الثلاثاء الماضي، قالت والدة رونالدو: "في العام المقبل سيلعب (رونالدو) في سبورتنج".

ونقلت صحيفة ريكورد البرتغالية، عن وكيل أعمال رونالدو قوله: "كريستيانو فخور جداً بفوز سبورتنج بلقب الدوري وهو ما تحدث عنه علناً، لكن مسيرته الاحترافية في الوقت الحالي بعيدة عن البرتغال".

وقبل آخر جولتين من الموسم، يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفاً، رغم أن فريقه يوفنتوس ربما يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلتقي يوفنتوس مع ضيفه إنتر ميلان بطل الموسم الجاري، في وقت لاحق، السبت