شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف ترميم الدفاعات .. ليفربول يقترب من ضم مدافع فرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن ليفربول أتم اتفاقه مع لاعب فرنسي لتدعيم دفاعه، استعدادًا لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتعلق الأمر بمدافع لايبزيج الألماني، إبراهيما كوناتي (21 عامًا)، الذي ارتبط بالانتقال إلى الريدز، في يناير الماضي، لكن الأمور أصبحت أقرب هذا الصيف، خاصة بعد رحيل المدرب جوليان ناجلسمان إلى بايرن ميونخ.

وأكد رومانو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كوناتي، البالغة 35 مليون يورو (30.2 مليون جنيه إسترليني)، بينما من المقرر أن يوقع اللاعب عقدًا مدته 5 سنوات.

وشارك كوناتي في 21 مباراة فقط مع لايبزيج، هذا الموسم، بسبب إصابته في الكاحل، وعانى ليفربول من مشاكل دفاعية كارثية، خلال الموسم الجاري، في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز خصوصا، رغم ضم الثنائي بن ديفيز وأوزان كاباك.